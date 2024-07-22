Вестник Кавказа

Двое туристов пропали в горах Кабардино-Балкарии

Двое туристов пропали в горах Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В горах Кабардино-Балкарии ищут двух пропавших туристов. К поискам подключен вертолет Ми-8 МЧС.

Двое туристов пропали в Кабардино-Балкарии, информирует республиканское экстренное ведомство. Уточняется, что туристы перестали выходить на связь в окрестностях ущелья Адыр-су.

"В Кабардино-Балкарии спасатели МЧС России ищут пропавших туристов. Два путешественника зарегистрировали свой маршрут и отправились в ущелье Адыр-су. В указанное время они не спустились"

– пресс-служба МСЧ РФ

Уточняется, что для поиска пропавших был подключен вертолет. Отметим, важность того, что группа была зарегистрирована, именно благодаря этому спасатели смогли оперативно отправиться на поиски, что значительно повышает шансы туристов на спасение.

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