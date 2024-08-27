Две торговые сети оштрафовали в Армении из-за чеков

Двум торговым сетям предстоит заплатить штраф в Армении. Сумма штрафа составит 10 млн драмов.

В Армении оштрафовали за нарушения с выдачей кассовых чеков две торговые сети. Об этом информирует Комитет госдоходов республики.

Как отмечается, нарушения связаны с невыдачей чека или его выдачей на заниженную сумму.

Штраф предстоит заплатить компании "Андако", владеющей сетью Parma, а также MG. Сумма штрафа составит 10 млн драмов (около $25 тыс).

В прошлом месяце за схожие нарушения были оштрафованы 9 компаний. Их обязали выплатить 1 млн драмов (около $2,5 тыс).