Вестник Кавказа

Иностранцы стали реже посещать кафе и рестораны в Армении - ЦБ РА

Иностранцы стали реже посещать кафе и рестораны в Армении - ЦБ РА
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Центробанке Армении предположили, что иностранцы сократили потребление товаров и услуг в республике. Из-за этого зарплаты в сфере услуг в Армении стали ниже.

Перегрев на рынке труда в Армении спадает, причиной тому могло стать то, что иностранцы, в том числе россияне, стали реже посещать местные кафе, считает глава Центробанка Армении Мартин Галстян.

По словам главы ЦБ страны, вероятно в Армении стало меньше иностранцев, которые являются потребителями сферы услуг. При этом точных данных о том, сколько россиян проживает в Армении, нет, также, как и нет ясной информации о том, сколько в Армении граждан Индии и чем именно они занимаются: учатся, работают, ведут свой бизнес.

Тем не менее, основываясь на предположении о сокращении числа постоянно проживающих в Армении иностранцев, а также на данных о спаде турпотока в Армению в 2024 году - прежде всего из России - Галстян выдвинул предположение, что именно из-за того, что иностранцы перестали ходить в местные кафе и рестораны, в Армении перестали расти зарплаты граждан, занятых в общепите, сфере отдыха и развлечений.

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