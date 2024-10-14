В России появился новый производитель игристого вина

Новый винзавод в Дагестане в этом году приступил к производству игристых напитков. "Шато Алвиса" планирует расширить ассортимент крепкими напитками.

Дагестанский завод ООО "Шато Алвиса", подразделение ГК "Алвиса", в 2024 году наладил выпуск игристых вин.

Предприятие работает с 2022 года, до этого года в ассортименте были только тихие вина. С 2024 года винзавод стал также выпускать игристые напитки.

"Завод был открыт в 2022 году, с тех пор производство развивается и масштабируется за счет собственных инвестиций. Так, в 2024 году установлен парк акратофоров для производства игристых вин"

– пресс-служба завода

В настоящее время годовая мощность "Шато Алвиса" достигла 40 млн л, в планах предприятия расширить ассортимент выпускаемых вин, а также заняться дистиллятами.

"В декабре 2024 года на "Шато Алвиса" планируется запустить производство коньячных дистиллятов, мощность дистилляции составит 9,24 млн литров в год"

– завод

Продукция "Шато Алвиса" продается не только в России, но и поставляется в страны СНГ, передает "Интерфакс".