Десятки тысяч малоимущих жителей Грузии получили работу по госпрограмме

Опубликовано: 0:03, 9 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Начатая год назад программа по интеграции на рынок труда малоимущих дала свои плоды в Грузии. За это время на работу были устроены почти 30 тыс граждан, половина из них - женщины.

Почти 30 тыс социально незащищенных лиц были устроены на общественные работы за год с лишним реализации соответствующей госпрограммы в Грузии, сообщило Госагентство трудоустройства.

Из 71 тыс человек, которые обратились за помощью в поисках работы, власти помогли 29,3 тыс. Чуть больше половины из них - 15 602 - составляют представительницы прекрасного пола.

Напомним, программа была запущена в марте прошлого года. Она направлена на интеграцию на рынок труда тех, кто долгое время не работал. В рамках программы можно устроиться на работу дворником, уборщиком либо охранником.

Есть и другие варианты помощи тем, кто испытывает сложности на рынке труда. Если человек работает неформально, то государство поможет ему легализовать свой труд. Для желающих приобрести новую квалификацию действуют курсы профподготовки.