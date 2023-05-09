Десятки тысяч малоимущих жителей Грузии получили работу по госпрограмме

Почти 30 тыс социально незащищенных лиц были устроены на общественные работы за год с лишним реализации соответствующей госпрограммы в Грузии, сообщило Госагентство трудоустройства.
Из 71 тыс человек, которые обратились за помощью в поисках работы, власти помогли 29,3 тыс. Чуть больше половины из них - 15 602 - составляют представительницы прекрасного пола.
Напомним, программа была запущена в марте прошлого года. Она направлена на интеграцию на рынок труда тех, кто долгое время не работал. В рамках программы можно устроиться на работу дворником, уборщиком либо охранником.
Есть и другие варианты помощи тем, кто испытывает сложности на рынке труда. Если человек работает неформально, то государство поможет ему легализовать свой труд. Для желающих приобрести новую квалификацию действуют курсы профподготовки.