Пошлину за получение гражданства могут увеличить в Армении в 50 раз

Власти Армении собираются значительным образом повысить пошлину на получение гражданства. На сегодняшний день она составляет всего 1 тыс драмов.

В Армении может в разы вырасти пошлина за получение гражданства. Проект соответствующих изменений в законодательство одобрили на прошедшем на днях заседании правительства страны.

В настоящее время заявление на получение гражданства обойдется в 1 тыс драмов, а заявление об отказе – в 25 тыс драмов. В скором времени эти пошлины планируется повысить до 50 тыс и 150 тыс драмов (примерно $125 и $350).

Помимо этого, власти собираются разрешить электронную подачу документов на гражданство, чтобы была возможность предварительно изучать их.

Напомним, пошлина на получение гражданства в республике не менялась с 1997 года.