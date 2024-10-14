Вестник Кавказа

Самый крупный парк Грузии открылся для посетителей

Самый крупный парк Грузии открылся для посетителей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тбилиси появился самый большой парк страны. Он находится в районе Темка. Территория оснащена спортивными площадками, велодорожками, мостами.

Для жителей и гостей Тбилиси открылся самый большой городской парк в Грузии, сообщает пресс-служба столичной администрации.

Он находится в районе Темка, его площадь составляет 25 га. Здесь высажено 75 тыс растений. Проведение всех работ обошлось руководству в 39 млн ларий.

Отмечается, что на территории парка установлены футбольные и баскетбольные площадки, пространства для детей и животных, мосты, велодорожки, зону для катания на скейтборде.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1290 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В аэропорт Тбилиси перебросят военную технику для съемок фильма

В аэропорт Тбилиси перебросят военную технику для съемок фильма

Митинг в поддержку евроинтеграции состоялся в Тбилиси

Митинг в поддержку евроинтеграции состоялся в Тбилиси

Зурабишвили присоединилась к акции в поддержку евроинтеграции в Тбилиси

Зурабишвили присоединилась к акции в поддержку евроинтеграции в Тбилиси

Тбилиси готовится к митингу в поддержку евроинтеграции

Тбилиси готовится к митингу в поддержку евроинтеграции

Революция роз в Грузии: почему произошла и откуда пошло такое название

Революция роз в Грузии: почему произошла и откуда пошло такое название

Грузия выйдет на улицы в поддержку евроинтеграции

Грузия выйдет на улицы в поддержку евроинтеграции

Группа «Мгзавреби» отказала мэрии Тбилиси в концерте

Группа «Мгзавреби» отказала мэрии Тбилиси в концерте

Канатная дорога между Мтацминдой и Руставели восстановлена в Тбилиси

Канатная дорога между Мтацминдой и Руставели восстановлена в Тбилиси

В Грузии откроется первый в стране &quot;сухой порт&quot;

В Грузии откроется первый в стране "сухой порт"

Самый крупный в Грузии парк появится в Тбилиси

Самый крупный в Грузии парк появится в Тбилиси

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы