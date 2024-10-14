Самый крупный парк Грузии открылся для посетителей

В Тбилиси появился самый большой парк страны. Он находится в районе Темка. Территория оснащена спортивными площадками, велодорожками, мостами.

Для жителей и гостей Тбилиси открылся самый большой городской парк в Грузии, сообщает пресс-служба столичной администрации.

Он находится в районе Темка, его площадь составляет 25 га. Здесь высажено 75 тыс растений. Проведение всех работ обошлось руководству в 39 млн ларий.

Отмечается, что на территории парка установлены футбольные и баскетбольные площадки, пространства для детей и животных, мосты, велодорожки, зону для катания на скейтборде.