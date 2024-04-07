Черноморские креветки расплодились в Азовском море

Азовское море стало подходящей средой обитания для черноморских креветок. Ученые заметили распространение креветок в Азовском море, где они раньше не встречались.

Две экспедиции по акватории Азовского моря показали, что в водоеме распространяются ранее не встречавшиеся виды, прибывшие из соседнего Черного моря.

"Мы нашли новый вид креветки, который никогда в Азовском море у побережья Херсонской области не отмечался. Этот вид встречался в Черном море. Мы поймали несколько штук, если пересчитать на площадь или район, то это достаточно много"

– ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН, доктор биологических наук Олег Степаньян

Азовское море постепенно из почти пресного становится соленым, это сказывается на флоре водоема. По оценкам специалистов, сегодня основная часть акватории занята различными черноморскими видами, а азовская флора почти исчезла, передает ТАСС.

За последние 15 лет Азовское море стало солонее в 1,5 раза и почти сравнялось по солености с Черным.