Медуз из Азовского моря стали использовать в медицине

Ученые нашли способ использования медуз, которые расплодились в Азовском море. Медузы могут быть не только источником коллагена для косметики, но и материалом, на котором изучаются онкологические заболевания.

Медузы Азовского моря помогают ученым исследовать опухоли и способы лечения рака, рассказали в Донском государственном техническом университете (ДГТУ), передает ТАСС.

Из медуз получают коллаген, который используется как в косметологии, так в медицине, поделился старший преподаватель кафедры «Биоинженерия» ДГТУ Сергей Головин.

«В частности, мы применили его для выращивания клеточных культур. Вместе с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра онкологии мы сконструировали трехмерную модель рака молочной железы человека на основе скаффолда из коллагена медуз Азовского моря. Сегодня такие модели <…> являются наиболее перспективной экспериментальной моделью для изучения различных видов злокачественных новообразований и таргетного подбора лекарственной терапии»

– Головин

Рекордный рост численности медуз в Азовском море вызван повышением солености водоема. Медуз за последние годы стало в разы больше, это не только мешает отдыхающим в летний сезон, но и приводит к сокращению численности разных видов рыб.