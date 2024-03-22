Медуз из Азовского моря стали использовать в медицине

Медузы Азовского моря помогают ученым исследовать опухоли и способы лечения рака, рассказали в Донском государственном техническом университете (ДГТУ), передает ТАСС.
Из медуз получают коллаген, который используется как в косметологии, так в медицине, поделился старший преподаватель кафедры «Биоинженерия» ДГТУ Сергей Головин.
«В частности, мы применили его для выращивания клеточных культур. Вместе с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра онкологии мы сконструировали трехмерную модель рака молочной железы человека на основе скаффолда из коллагена медуз Азовского моря. Сегодня такие модели <…> являются наиболее перспективной экспериментальной моделью для изучения различных видов злокачественных новообразований и таргетного подбора лекарственной терапии»
– Головин
Рекордный рост численности медуз в Азовском море вызван повышением солености водоема. Медуз за последние годы стало в разы больше, это не только мешает отдыхающим в летний сезон, но и приводит к сокращению численности разных видов рыб.