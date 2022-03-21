Telegram-канал рассказал о гибели леопарда Терека

Молодого переднеазиатского леопарда Терека застрелили после того, как он во время выпуска бросился в сторону министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, пишет Telegram-канал Baza.

Редкий переднеазиатский леопард был убит 15 июля 2024 года в природном парке "Большой Тхач" в Адыгее после того, как он побежал в сторону министра экологии России Александра Козлова, его готовили к выпуску на территории Кавказского биосферного заповедника, пишет Telegram-канал Baza.

"На церемонии присутствовали министр экологии России Александр Козлов, его охранники, директор заповедника, вооруженные инспекторы, пресса и несколько специалистов. Во время выпуска что-то пошло не так, и Терек бросился в сторону людей, среди которых находился министр. Те, у кого было оружие, начали стрелять. Сначала в воздух, затем - и в Терека. Леопард погиб"

- Baza

Специалисты Экспертного совета по заповедному делу попросили Александра Козлова провести проверку всех обстоятельств трагедии, однако ответов до сих пор не получили.

Напомним, Терек - двухлетний леопард, который родился и вырос в Центре восстановления леопарда на Кавказе. Летом его готовили к выпуску. Кто именно убил леопарда, до сих пор остается неизвестным, пишет Baza.