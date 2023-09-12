Леопардов Терека и Рицу выпустят в Северной Осетии и Кавказском заповеднике

Очередной выпуск леопардов произведут на Кавказе в рамках программы возрождения переднеазиатского леопарда. Двое зверей отправятся на волю в ближайшее время.

Двое леопардов – самец и самка – уже скоро отправятся жить в дикой природе, рассказали в Минприроды Северной Осетии.

В ведомстве уточнили, что выросшие в Центре восстановления леопарда на Кавказе пятнистые кошки, имена которых Терек и Рица, прошли полную подготовку и успешно сдали требующиеся тесты. Двухлетние звери прекрасно себя чувствуют, могут охотиться, чтобы прокормить себя, при этом не ведут охоту на выращиваемых человеком животных и в целом избегают людей.

"В качестве наиболее пригодных мест выпуска экспертами рекомендованы Кавказский заповедник для Терека и Республика Северная Осетия – Алания – для Рицы"

– министерство

Выпуск запланирован на середину этого лета.

Первые леопарды отправились в дикую природу в 2016 году. На данный момент Центр подготовил и выпустил 15 зверей. Задача – добиться появления на юге России популяции численностью 50 леопардов.