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Переднеазиатский леопард погиб в Северной Осетии от рук браконьеров

Переднеазиатский леопард погиб в Северной Осетии от рук браконьеров
© Фото: Telegram-канал главы Северной Осетии
Одним редчайшим краснокнижным животным в Северной Осетии стало меньше – браконьеры расправились с переднеазиатским леопардом Лео, который годом ранее был выпущен в регионе в дикую природу.

Переднеазиатский леопард Лео, выпущенный в дикую природу в Северной Осетии в рамках программы реинтродукции, был жестоко убит браконьерами. О вопиющем преступлении сообщил глава республики.

"Чуть больше года назад мы с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым приняли участие в уникальном мероприятии: в дикую природу на территории нашей республики были выпущены три особи редкого вида переднеазиатского леопарда - самец Лео и две самки - Хоста и Лаура. Сегодня из Министерства природных ресурсов и экологии республики пришла информация, что браконьеры отстрелили Лео"

- Сергей Меняйло.

Политик пояснил, что эти сведения уже проверяют правоохранители. Если подтвердится, что браконьеры убили Лео, то их ждет уголовное дело и соответствующее наказание, ведь переднеазиатский леопард входит в Красную книгу.

Меняйло напомнил, что этот вид, который ранее называли кавказским барсом, когда-то населял горы Кавказа, но в какой-то момент был полностью истреблен человеком. Теперь в рамках госпрограммы ученые пытаются восстановить утраченную популяцию. Леопарды для этого привозятся из других стран.

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