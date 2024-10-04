Мониторингом Каспия занялись российские ученые

Российские ученые рассказали о том, как будут проходить мониторинги Каспийского моря. В будущем они будут объединены с разработками других стран каспийского региона.

Российские ученые на Каспии будут заниматься несколькими вещами: мониторингом углеродного цикла, уровня воды и потоком парниковых паров, передал руководитель научного объединения «Мониторинг мирового океана и морей» Сергей Гулев.

«Каспию нужен долговременный мониторинг всех компонентов климатической системы, в частности уровень моря, гидрологический баланс, потоки энергии, потоки парниковых газов на поверхности и все параметры углеродного цикла»

- Сергей Гулев

Он подчеркнул, что специалисты будут работать как над механизмами текущих климатических проблем, так и над прогнозированием изменений. Инфраструктура, созданная учеными, станет местом испытания современных технологий поглощения климатически активных газов с при помощи различных морских культур.

Страны каспийского региона вместе с Россией сначала создадут собственные модули мониторинга, а после объединят их к 2030 году, добавил ученый.