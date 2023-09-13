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Боррель призвал ЕС продолжить контакты с Ираном

Президент Ирана Эбрахим Раиси
© Фото: официальный сайт президента Ирана
Жозеп Боррель заявил о необходимости сохранения контактов с Ираном. Это нужно для защиты европейских интересов, уточнил он.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности считает, что необходимо поддерживать отношения с Ираном.

"Наши отношения находятся на низком уровне. В то же время нам следует поддерживать необходимый подход "критического взаимодействия" с Ираном"

– Жозеп Боррель

Он также объяснил, почему так важно сохранять дипломатические каналы с Исламской Республикой.

Сохранение дипломатических каналов открытыми крайне важно для защиты наших граждан, наших интересов и поддержки основных прав иранского народа

– глава евродипломатии

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