Боррель призвал ЕС продолжить контакты с Ираном

Жозеп Боррель заявил о необходимости сохранения контактов с Ираном. Это нужно для защиты европейских интересов, уточнил он.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности считает, что необходимо поддерживать отношения с Ираном.
"Наши отношения находятся на низком уровне. В то же время нам следует поддерживать необходимый подход "критического взаимодействия" с Ираном"
– Жозеп Боррель
Он также объяснил, почему так важно сохранять дипломатические каналы с Исламской Республикой.
Сохранение дипломатических каналов открытыми крайне важно для защиты наших граждан, наших интересов и поддержки основных прав иранского народа
– глава евродипломатии