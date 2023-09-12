Госдеп США не намерен смягчать антииранские санкции

Госдеп США заявил, что разморозка $6 млрд Ирана, хранившихся на счетах в банках Южной Корее, вовсе не означает смягчения или отмены антииранских санкций.
США не смягчат санкции против Ирана, несмотря на открытие Тегерану доступа к $6 млрд замороженных активов в рамках сделки по обмену заключенными, заявили в Госдепе.
"Мы не снимаем санкций в отношении Ирана и не ослабляем их"
- представитель Госдепа.
В американском внешнеполитическом ведомстве также заверили, что Вашингтон продолжит санкционное давление на ИРИ из-за нарушений прав человека в стране, поддержке властями терроризма и дестабилизирующим действиям за границей, передает РИА Новости.
Размороженные средства Иран сможет задействовать лишь для оплаты гуманитарных потребностей, и США будут строго следить за их использованием, добавили в Госдепе.