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Госдеп США не намерен смягчать антииранские санкции

Госдеп США не намерен смягчать антииранские санкции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Госдеп США заявил, что разморозка $6 млрд Ирана, хранившихся на счетах в банках Южной Корее, вовсе не означает смягчения или отмены антииранских санкций.

США не смягчат санкции против Ирана, несмотря на открытие Тегерану доступа к $6 млрд замороженных активов в рамках сделки по обмену заключенными, заявили в Госдепе.

"Мы не снимаем санкций в отношении Ирана и не ослабляем их"

- представитель Госдепа.

В американском внешнеполитическом ведомстве также заверили, что Вашингтон продолжит санкционное давление на ИРИ из-за нарушений прав человека в стране, поддержке властями терроризма и дестабилизирующим действиям за границей, передает РИА Новости.

Размороженные средства Иран сможет задействовать лишь для оплаты гуманитарных потребностей, и США будут строго следить за их использованием, добавили в Госдепе.

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