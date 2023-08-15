Иран отправил под суд бывшего президента Рухани

В Иране несколько дел возбудили против бывшего главы государства Хасана Рухани. Он обвиняется в финансовых махинациях и вмешательстве в работу фондового рынка Ирана.
Против экс-президента Ирана Хасана Рухани возбуждено несколько дел, обвинения предъявляет спецпрокуратура по делам духовенства Ирана.
Рухани обвиняется в финансовых махинациях, а также во вмешательстве в деятельность иранского фондового рынка.
"Против экс-президента Ирана Рухани, имеющего титул и ранг духовенства, возбуждено несколько дел в специальной прокуратуре по делам духовенства, которая сохраняет за собой соответствующую юрисдикцию, а также соответствующий орган, в котором бывший президент и должен ответить на ряд вопросов"
– официальный представитель Судебной власти Ирана Масуд Сетайеши