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Иран отправил под суд бывшего президента Рухани

Иран отправил под суд бывшего президента Рухани
В Иране несколько дел возбудили против бывшего главы государства Хасана Рухани. Он обвиняется в финансовых махинациях и вмешательстве в работу фондового рынка Ирана.

Против экс-президента Ирана Хасана Рухани возбуждено несколько дел, обвинения предъявляет спецпрокуратура по делам духовенства Ирана.

Рухани обвиняется в финансовых махинациях, а также во вмешательстве в деятельность иранского фондового рынка.

"Против экс-президента Ирана Рухани, имеющего титул и ранг духовенства, возбуждено несколько дел в специальной прокуратуре по делам духовенства, которая сохраняет за собой соответствующую юрисдикцию, а также соответствующий орган, в котором бывший президент и должен ответить на ряд вопросов"

– официальный представитель Судебной власти Ирана Масуд Сетайеши

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