Иран и БРИКС: перспективы союза

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Иран претендует на то, чтобы стать одной из стран БРИКС. Почему это реально, в чем экономические и политические выгоды этого союза для обеих сторон? Какие есть предпосылки для вступления Ирана в БРИКС?

БРИКС: расшифровка, участники и история

По состоянию на 2023 год БРИКС представляет собой экономическое объединение пяти государств:

Бразилии,

России,

Индии,

Китая,

ЮАР.

Изначально участниками были первые четыре страны. Об их объединении под было объявлено на Петербургском экономическом форуме-2006.

Инициатор БРИКС, а изначально БРИК, – президент России Владимир Путин. Термин БРИК еще в 2001 году предложил американский экономист Джим О’Нилл для обозначения четырех экономик мира с наиболее динамично растущими объемами ВВП – Бразилии, России, Индии и Китая.

В 2011 году к ним присоединилась Южно-Африканская республика, и организация стала называться БРИКС (BRICS). Аббревиатура расшифровывается по первым буквам названий стран-членов на английском языке.

Чтобы понять, что за альянс БРИКС, достаточно взглянуть на некоторые цифры. В сумме население стран-членов составляет 3,21 млрд человек. По ВВП экономика Китая занимает 2-е место в мире, Индии – 5-е, Бразилии – 11-е, а России – 12-е.

Для чего был создан БРИКС?

БРИКС призван финансировать инфраструктурные проекты, а также способствовать стабильному росту экономик как стран-членов, так и других развивающихся государств. При этом участники объединения ставят перед собой ряд стратегических целей. Основополагающая – развитие мировой политической и экономической архитектуры.

Взаимодействие на уровне лидеров и правительств стран-членов БРИКС происходит в формате саммитов. Ближайший, 15-й, пройдет в августе 2023 года в ЮАР.

brics-russia2020.ru

БРИКС обладает потенциалом для расширения. Статус кандидата на вступление официально есть у Египета, Ирана, Аргентины, Алжира, Бангладеш, Эфиопии и Беларуси. В разные годы желание присоединиться к БРИКС изъявляли еще 35 стран.

Вступление Ирана в БРИКС

Исламская Республика Иран подала заявку на вступление в БРИКС летом 2022 года по итогам саммита лидеров стран-членов организации в Пекине. Президент Эбрахим Раиси заверил, что «геополитическое и геоэкономическое положение Ирана может сделать его стабильным и надежным партнером БРИКС». Тегеран также выразил готовность предоставить свои возможности странам организации для выхода на новые рынки и обеспечения энергетических потребностей.

За прошедший год Иран подтвердил серьезность своих намерений по региональной интеграции. Подписан договор с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) о свободной торговле. Завершена процедура приема Исламской Республики в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

сайт президента Ирана

Объявлено о строительстве важных транспортных маршрутов с Россией и Азербайджаном в рамках международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг». Продолжена работа на уровне МИД с партнерами по Движению неприсоединения. Наконец, сделаны важные шаги по восстановлению дипломатических отношений с Саудовской Аравией и другими важными игроками на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Персидском Заливе.

Не приходится сомневаться, что амбиции ИРИ как в экономическом, так и политическом поле простираются дальше, и руководство страны сделает все от него зависящее, чтобы Иран вошел в БРИКС. Стремление «быть равными среди первых» отличает не только действующее правительство ИРИ, но и его предшественников. Все они на протяжении десятилетий, находясь под множеством санкций, продолжают искать пути для развития экономики. Очевидно, что приверженность этому вектору будет сохранена в дальнейшем. Исламской Республике жизненно необходимы обширные рынки сбыта своей продукции, новые возможности по импорту, переход для этих целей на расчеты в национальных валютах.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

О сроках говорить преждевременно: вступит ли Иран в БРИКС в 2023 году или позже – вопрос, скорее, организационно-технический. Соответствовать требованиям крупнейших международных организаций в Тегеране научились, что заметно на примерах ЕАЭС и особенно ШОС, в которой есть жесткая организационная структура. Принятие решений в БРИКС строится на консенсусе всех его членов. В этом разница между ШОС и БРИКС, в чем-то упрощающая задачу Тегерана.

Иран в БРИКС: политические интересы

Особый вопрос – отношение к ситуации Вашингтона. На днях стало известно, что администрация президента США Джо Байдена, с одной стороны, не стремится ограничить сотрудничество между странами в свете желания нескольких государств присоединиться к БРИКС. С другой – Вашингтон будет пытаться демонстрировать преимущество своей политической и экономической модели существования, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иранский эксперт-американист, шеф-редактор информационно-аналитического портала Nour News, приближенного к Высшему совету нацбезопасности Ирана, Мохаммад Гадери обращает внимание на то, что американцы осознают неизбежность утверждения многополярного порядка.

«То, что сегодня США в отношении БРИКС заняли вдруг такую позицию, имеет несколько обоснований. В первую очередь Соединенные Штаты прекрасно понимают, что политика однополярного мира с центром в Вашингтоне уходит в закат, а на международной политической арене формируется новый мировой порядок, в котором США, как прежде, не имеют мощи и власти. Теперь страны вместе стараются независимо от США определять свое будущее, объединяясь в союзы»

– Мохаммад Гадери

Эксперт полагает, что США воспринимают БРИКС как угрозу своему доминированию как в политике, так и в финансах, поэтому, считает специалист, едва ли Америка будет спокойно относиться к выбору другими странами членства в различных союзах, в том числе в БРИКС.

Он уточнил, что прежде США использовали санкции как метод изоляции других стран, однако сегодня они убедились, что рестрикции не дают результата. Поэтому Вашингтон изменил методы и пытается теперь мешать расширению организаций, в частности, того же БРИКС.

Гадери отметил, что эти попытки также не будут иметь успеха. Так, после восстановления дипотношений между Саудовской Аравией и Ираном королевство покинуло создаваемую США Международную коалицию безопасности в Персидском заливе, чтобы выстраивать пояс безопасности в Персидском заливе вместе с соседним Ираном.

По словам эксперта, силовое давление со стороны внешних игроков в Евразии уже в прошлом. На смену приходит созидание на площадках экономических объединений с равными – что важно – возможностями.

Американист подчеркивает: страны региона не стремятся к вражде, их цель – вступать в новые перспективные союзы, такие как БРИКС, который и в политическом, и в финансовом плане превзойти Соединенные Штаты.

«Сегодня БРИКС – это новый и сильный блок в противовес однополярной политике США»

– Мохаммад Гадери