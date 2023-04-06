Опубликовано: 17:27, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня в Пекине впервые за семь лет прошла встреча глав МИД Ирана и Саудовской Аравии. Ведущий программы "Окна" Фархад Ибрагимов и его гость Иван Захаров обсудили прогресс в восстановлении дипотношений между Исламской Республикой и королевством.

Министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии сегодня впервые за семь лет провели переговоры. Встреча Хосейна Амира Абдоллахияна и Фейсала бен Фархана Аль Сауда прошла в Пекине.

Прогресс, которого удалось достичь Тегерану и Эр-Рияду, обсудили в программе "Окна" ведущий, политолог Фархад Ибрагимов и его гость, начальник Управления по работе со странами Ближнего и Среднего Востока радио Sputnik (МИА Россия Сегодня), специалист по Ирану Иван Захаров.

"ОКНА" - авторский проект "Вестника Кавказа". В программе участвуют ведущие эксперты и специалисты в области политологии, международных отношений, экономики и энергетики.