Тегеран и Эр-Рияд подтвердили готовность открыть дипмиссии

Опубликовано: 14:55, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Иранская и саудовская стороны подтвердили свои намерения по реализации подписанных ранее договоренностей по возобновлению отношений и открытию посольств.

Эр-Рияд и Тегеран подтвердили готовность открыть посольства и консульства в своих странах, сказано в заявлении глав внешнеполитических ведомств Ирана и КСА Хосейна Амира Абдоллахияна и Фейсала бен Фархана Аль Сауда.

Министры иностранных дел обеих стран ранее провели первую за семь лет встречу в Пекине.

В заявлении говорится, что Иран и Саудовская Аравия намерены открыть здания дипломатических миссий двух стран и принять для этого все необходимые меры. Также Тегеран и Саудовская Аравия условились о возобновлении полетов.

В заключение Аль Сауд пригласил Абдоллахияна в Эр-Рияд для проведения двусторонних переговоров.