Опубликовано: 9:40, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт МИД Ирана

В столице Китая состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Ирана и Саудовской Аравии. Это первая за семь лет встреча руководителей МИД обоих государств.

Иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян провел встречу в Пекине со своим саудовским коллегой Фейсалом бен Фархан Аль Саудом, передает Центральное телевидение КНР.

Перед поездкой в столицу Китая руководители двух внешнеполитических ведомств несколько раз созванивались для обсуждения возобновления дипломатических отношений и ряда других соглашений между Тегераном и Эр-Риядом.

Ранее в Саудовской Аравии сообщали о скорой встрече глав МИД обоих государств для того, чтобы активизировать соглашение о восстановлении отношений. Отмечалось, что встреча будет проводиться в Пекине, поскольку Китай сыграл ключевую роль в достижении соглашения между Эр-Риядом и Тегераном.