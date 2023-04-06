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Пекин провел встречу глав МИД Ирана и Саудовской Аравии

главы МИД Ирана и КСА
© Фото: сайт МИД Ирана
В столице Китая состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Ирана и Саудовской Аравии. Это первая за семь лет встреча руководителей МИД обоих государств.

Иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян провел встречу в Пекине со своим саудовским коллегой Фейсалом бен Фархан Аль Саудом, передает Центральное телевидение КНР.

Перед поездкой в столицу Китая руководители двух внешнеполитических ведомств несколько раз созванивались для обсуждения возобновления дипломатических отношений и ряда других соглашений между Тегераном и Эр-Риядом.

Ранее в Саудовской Аравии сообщали о скорой встрече глав МИД обоих государств для того, чтобы активизировать соглашение о восстановлении отношений. Отмечалось, что встреча будет проводиться в Пекине, поскольку Китай сыграл ключевую роль в достижении соглашения между Эр-Риядом и Тегераном.

СМИ: Иран и Саудовская Аравия проведут в КНР переговоры на уровне глав МИД

СМИ: Иран и Саудовская Аравия проведут в КНР переговоры на уровне глав МИД

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