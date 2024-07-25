Избранный президент Ирана принес присягу

Новый президент Ирана принес присягу. В ходе инаугурационной речи он заявил, что Тегеран готов к снижению напряженности в отношении с Западом.

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан принес присягу. На торжественной церемонии присутствовали члены парламента страны, представители члены Совета стражей конституции, а также представители судебной власти. Также участниками стали высокие гости из восьми десятков государств. Российскую делегацию возглавлял спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Торжественная церемония состоялась в здании парламента страны в иранской столице.

В последующей речи иранский лидер заявил о том, что будет работать на благо всех граждан республики, а также отстаивать национальные интересы «несмотря ни на что».

«14-е правительство будет добиваться прогресса и развития Ирана, наращивать экономическую мощь и улучшать условия жизни людей»

– Масуд Пезешкиан

Далее избранный глава государства обратился к определению внешнеполитического курса страны, отметив, что готов работать над разрядкой в отношениях с западными странами. В то же время он ожидает ответных шагов от США и Евросоюза.

«Призываем западные страны к осознанию [необходимости] выстраивания отношений, основанных на взаимном уважении и равенстве. Мы готовы вести переговоры об урегулировании напряженности с государствами, которые до настоящего времени не осознавали, какое место [в мире] занимает Иран»

– Масуд Пезешкиан