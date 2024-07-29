Иран потребовал от ЕС надавить на Израиль

Тегеран считает необходимым, чтобы Брюссель оказал давление на Тель-Авив. Таким образом, считают иранские власти, получится добиться деэскалации на Ближнем Востоке.

Евросоюз должен потребовать от Израиля прекратить провоцировать усиление напряженности на Ближнем Востоке, заявил и.о. главы МИД ИРИ Али Багери Кани, рассказали в пресс-службе иранского ведомства.

Такое требование он озвучил в телефонном разговоре с главой евродипломатии Жозепом Боррелем, сославшись на обязательства ЕС "по поддержанию международного мира и безопасности".

И.о. иранского министра также заявил о недопустимости действий некоторых стран Европы, которые вместе с США не допустили принятия Совбезом ООН резолюции, осуждающей убийство председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Багери Кани выразил мнение, что такие поступки, вкупе с отсутствием реакции на события в Йемене и Ливане, служат поощрением для Тель-Авива.

Боррель, в свою очередь, сообщил, что в Брюсселе обеспокоены эскалацией в регионе, которая грозит вылиться в настоящую войну. Европейский политик, уточнили в МИД Ирана, также подтвердил право Ирана на защиту своей территориальной целостности, а также суверенитета.