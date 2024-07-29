Иран потребовал от ЕС надавить на Израиль

Евросоюз должен потребовать от Израиля прекратить провоцировать усиление напряженности на Ближнем Востоке, заявил и.о. главы МИД ИРИ Али Багери Кани, рассказали в пресс-службе иранского ведомства.
Такое требование он озвучил в телефонном разговоре с главой евродипломатии Жозепом Боррелем, сославшись на обязательства ЕС "по поддержанию международного мира и безопасности".
И.о. иранского министра также заявил о недопустимости действий некоторых стран Европы, которые вместе с США не допустили принятия Совбезом ООН резолюции, осуждающей убийство председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании.
Багери Кани выразил мнение, что такие поступки, вкупе с отсутствием реакции на события в Йемене и Ливане, служат поощрением для Тель-Авива.
Боррель, в свою очередь, сообщил, что в Брюсселе обеспокоены эскалацией в регионе, которая грозит вылиться в настоящую войну. Европейский политик, уточнили в МИД Ирана, также подтвердил право Ирана на защиту своей территориальной целостности, а также суверенитета.