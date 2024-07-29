США просили Иран не отвечать на убийство Хании – CNN

Блинкен обращался с просьбой к Тегерану при посредничестве Катара отказаться от атаки по Израилю. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Глава американского Госедпа обращался с просьбой к Тегерану через посредничество Катара отказаться от ударов по Израилю в ответ на ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

«Блинкен во время разговора с главой правительства, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани попросил его передать данное сообщение иранской стороне и ливанскому шиитскому движению "Хезболлах"»

– CNN со ссылкой на источник

Ранее сообщалось, что Иран пообещал Израилю жесткий ответ в связи с ликвидацией Хании. В частности, церемония прощания с ним прошла под лозунгами, требовавшими «Смерть Израиля и США».