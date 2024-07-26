Нетаньяху: впереди Израиль ждут сложные дни

Биньямин Нетаньяху заявил о скорых тяжелых днях для Израиля. Он также добавил, что Тель-Авив нанес удары по трем проиранским силам на Ближнем Востоке.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что после недавних ударов по противникам на Ближнем Востоке для его страны настанут тяжелые времена.

Издание The Times of Israel сообщило, что глава кабмина напомнил об угрозах, которые звучат повсюду. При этом Нетаньяху подчеркнул, что Израиль готов к любым сценариям.

Помимо этого, премьер отметил, что Тель-Авив нанес удары по трем главным проиранским силам в регионе, упомянув удары по лидерам ХАМАС и "Хезболлы", а также налет на порт в Йемене.

При этом Нетаньяху ничего не сказал о недавней гибель руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хания в Тегеране.

Он добавил, что для победы от граждан Израиля необходимо времени и стойкости. По его словам, премьер находился под давлением с целью завершить конфликт.