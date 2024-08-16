Аракчи и Боррель обсудили отмену санкций против Ирана

Глава МИД Ирана и руководитель дипломатической службы Евросоюза сегодня провели телефонный разговор. Аббас Аракчи и Жозеп Боррель в числе прочего обсудили, как проходят переговоры по отмене санкций против Ирана.

Телефонный разговор между министром иностранных дел Исламской Республики и главой евродипломатии состоялся сегодня, о нем сообщили в Тегеране.

Аббас Аракчи, возглавивший дипломатическое ведомство совсем недавно, и Жозеп Боррель поговорили о том, как проходят переговоров по отмене антииранских санкций.

Кроме того, во время беседы евродипломат поздравил иранского коллегу с назначением.

Боррель также затронул нынешние проблемы, которые существуют на уровне как мира, так и региона. По его словам, он надеется на продолжение и расширение дискуссий между Тегераном и Брюсселем при правительстве Масуда Пезешкиана.

"Исламская Республика Иран приветствует развитие отношений с Европейским Союзом, основанных на взаимном уважении"

– Аракчи

Министр выразил мнение, что только диалог позволит решить проблемы и исправить неверную политику европейских стран.

Во время беседы дипломаты обменялись мнениями по вопросам, которые представляют интерес для обеих сторон. Среди них были переговоры, цель которых – отмена санкций против Ирана. Еще одной темой для обсуждения стала война Израиля и ХАМАС.

Ранее сегодня Аракчи провел переговоры с главами МИД Армении и Германии.

Отметим, что кандидатура Аракчи на пост главы МИД получила поддержку депутатов парламента 21 августа. Доверие ему выразили путем голосования 222 законодателя (всего в иранском парламенте 290 депутатов).