Аракчи и Боррель обсудили отмену санкций против Ирана

Телефонный разговор между министром иностранных дел Исламской Республики и главой евродипломатии состоялся сегодня, о нем сообщили в Тегеране.
Аббас Аракчи, возглавивший дипломатическое ведомство совсем недавно, и Жозеп Боррель поговорили о том, как проходят переговоров по отмене антииранских санкций.
Кроме того, во время беседы евродипломат поздравил иранского коллегу с назначением.
Боррель также затронул нынешние проблемы, которые существуют на уровне как мира, так и региона. По его словам, он надеется на продолжение и расширение дискуссий между Тегераном и Брюсселем при правительстве Масуда Пезешкиана.
"Исламская Республика Иран приветствует развитие отношений с Европейским Союзом, основанных на взаимном уважении"
– Аракчи
Министр выразил мнение, что только диалог позволит решить проблемы и исправить неверную политику европейских стран.
Во время беседы дипломаты обменялись мнениями по вопросам, которые представляют интерес для обеих сторон. Среди них были переговоры, цель которых – отмена санкций против Ирана. Еще одной темой для обсуждения стала война Израиля и ХАМАС.
Ранее сегодня Аракчи провел переговоры с главами МИД Армении и Германии.
Отметим, что кандидатура Аракчи на пост главы МИД получила поддержку депутатов парламента 21 августа. Доверие ему выразили путем голосования 222 законодателя (всего в иранском парламенте 290 депутатов).