Вестник Кавказа

ЕС задумался о санкциях против Израиля

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Евросоюз может рассмотреть возможность введения санкций против членов правительства Израиля в связи с нападением на палестинцев на Западном берегу реки Иордан, такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Отдельные израильские политики могут оказаться под санкциями Евросоюза, предупредил руководитель дипслужбы ЕС Жозеп Боррель.

В сообщении в соцсети он заявил, что Брюссель осуждает нападения, которые были совершены накануне на палестинцев в деревне Джит.

"Я подтверждаю свое намерение внести предложение о санкциях против тех, кто обеспечивает действия агрессивных поселенцев, включая некоторых членов правительства Израиля"

– Боррель

Дипломат также обратился напрямую к правительству Израиля. Он призвал Тель-Авив принять меры для прекращения проявлений агрессии со стороны поселенцев, которые происходят регулярно и остаются безнаказанными, лишая смысла усилия по достижению мира.

Ранее Боррель предупреждал о возможном включении в черный список глава Миннацбезопасности Итамара Бен-Гвира.

Отметим, что ЧП в палестинской деревне Джит произошло накануне. Еврейские поселенцы, то есть граждане Израиля, атаковали деревню, разрушая дома, кидая камни и "коктейли Молотова" в здания и автомобили. Порядок восстановили армия и пограничники. Жертвой погромов стал молодой палестинец. В Тель-Авиве осудили атаку и заверили, что проведут тщательное расследование.

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