Армия Израиля ликвидировала двух радикалов "Хезболлы" в Ливане

В ЦАХАЛ заявили о нанесении удара по югу Ливана, в результате которого погибли двое представителей радикального ливанского движения "Хезболла". Ранее об обстреле сообщили ливанские СМИ.

Израильская армия подтвердила информацию о нанесении с воздуха удара по южному Ливану, в районе города Марджаюн, сообщение распространила ее пресс-служба.

В нем называется цель атаки – это двое представителей военного крыла "Хезболлы". По сведениям ЦАХАЛ, эта цель была достигнута – члены движения ликвидированы.

Кроме того, израильские истребители ударили по военному объекту "Хезболлы" также на юге Ливана. Был произведен и артиллерийский обстрел, ему подверглись окрестности Рмейша.

Отметим, что изначально об обстреле Марджаюна сообщили ливанские СМИ. По их данным, БПЛА нанес удар по людям, которые находились в автомобиле. Двое погибли, четверо были ранены.

В ЦАХАЛ заявили и об обстреле территории Израиля (северной его части) из Ливана. Все снаряды, уточнили в пресс-службе, упали на отдалении от населенных пунктов.