Иран хочет разрядить отношения с США и Европой

Иран при новом главе МИД будет нацелен на разрядку отношений с Западом. В ИРИ готовы снять напряженность в отношениях с США и восстановить связи с европейскими странами.

Иран заинтересован в снижении напряженности в отношениях с Соединенными Штатами и Европой. Такое заявление 22 августа сделал новый глава МИД Исламской Республики.

"В своем выступлении перед парламентом я подчеркнул, что крайне важно достичь снятия санкций, в особенности односторонних, путем серьезных, сосредоточенных и ограниченных по времени переговоров при соблюдении основополагающих принципов страны"

– Аббас Аракчи

Министр подчеркнул, что при нем внешнеполитическое ведомство будет стараться снизить напряженность с Западом. В то же время он пояснил, что ИРИ будет стремиться к этому только после того, как американцы и европейцы откажутся от враждебного подхода в отношениях с республикой и будут нацелены на возобновление ядерной сделки и отмену санкций.