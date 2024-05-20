Боррель и Аракчи обсудили возобновление переговоров по ядерной сделке

Руководитель европейской дипломатии и глава внешнеполитического ведомства Ирана пообщались на полях ГА ООН в США. Стороны поговорили о возобновлении переговоров по ядерному соглашению.
В Нью-Йорке 25 сентября прошла встреча руководителя европейской дипломатии Жозепа Борреля и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Об этом информирует европейская внешнеполитическая служба.
Центральной темой разговора, состоявшегося на полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), стало возобновление переговоров по ядерной сделке.
"В качестве координатора Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) верховный представитель выразил свою готовность содействовать дипломатическому решению, которое учитывает озабоченность разных сторон"
– внешнеполитическая служба
Отмечается также, что неделя высокого уровня ООН, которая стартовала накануне и завершится в следующий понедельник, позволяет провести встречи с соответствующими сторонами.