В МАГАТЭ сообщили о невозможности ядерной сделки без участия США

Гендиректор МАГАТЭ считает обязательным участие США в ядерной сделке с Ираном. По его словам, без них она не состоится.

США играют центральную роль в переговорах о возобновлении сделки по иранской ядерной программе. Такое заявление сделал 24 сентября гендиректор МАГАТЭ.

Рафаэль Гросси подчеркнул, что без участия Вашингтона эта сделка не представляется возможной.

"Я думаю, очевидно, что центральную роль играют Соединенные Штаты"

– гендиректор агентства

Он предположил, что в настоящее время переговоры между представителями Ирана и США идут через посредников.

Кроме того, Гросси рассказал, что сейчас МАГАТЭ не может в полной мере наблюдать за ядерной программой Ирана, поэтому в ближайшее время он собирается обсудить с властями Исламской Республики вопрос допуска инспекторов агентства на иранские ядерные объекты страны.