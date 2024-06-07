Турция выступила за отмену санкций с работающих в ядерной сфере компаний

Глава Минэнерго Турции заявил о необходимости снять санкции с компаний, которые работают в ядерной сфере. По его словам, они тормозят технологический прогресс.

Компании, действующие в области ядерной энергетики, должны быть исключены из санкционных списков. Об этом заявил глава Минэнерго Турции в своем видеообращении к участникам конференции МАГАТЭ.

"Мы выступаем за ядерную энергетику как часть "лучшего будущего". В этой связи мы подчеркиваем необходимость снятия всех препятствий, таких как торговые и финансовые ограничения, а также санкции против сектора"

– Альпарслан Байрактар

Он акцентировал внимание на том, что данные препятствия мешают экономическому развитию и технологическому прогрессу, а также сказываются на способности добиваться целей глобального характера в сфере устойчивого развития.

"Крайне необходима поддержка ответственного развития и развертывания ядерной энергетики международной политикой, а не препятствование ей"

– глава турецкого ведомства