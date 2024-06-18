Большинство россиян копит, чтобы съездить в отпуск

Россияне тратят на отпуска накопления, иногда кредитные средства. При этом около 30% граждан имеют возможность отправиться на отдых с зарплаты.

Опрос показал, какие средства россияне используют для поездок на отдых, а также о том, сколько они планируют потратить в следующем отпуске.

Чаще всего россияне на отпуск тратят собственные средства: 55% - накопления; 33% - регулярные доходы; 8% - доход от инвестиций; 7% - доход от подработок. Около трети туристов пользуются для оплаты поездки кредитной картой и вскоре пополняют на ней баланс. При этом 7% едет на отдых за счет родственников, 3,6% берут взаймы у знакомых, 2,4% оформляют кредит под путешествие.

В отпуске половина туристов вылезает из запланированного бюджета, статьи расходов - питание, экскурсии, досуг. При этом средства на непредвиденные траты в отпуск берет с собой около 47% отдыхающих.

В основном лимит на человека в следующий отпуск россияне установили на уровне 30-80 тыс рублей.

Опрос проводился совместно сервисом OneTwoTrip и IT-компанией Bnovo, в нем приняли участие около 1 тыс россиян.