Более 250 членов секты задержали в Иране

Подавляющее большинство сектантов являются гражданами Ирана, но есть среди них и граждане европейских стран. Всех из задержали в провинции Тегеран.

На севере Ирана задержана большая группа сектантов из 261 человека, среди которых оказались три гражданина европейских стран. Об этом информируют Силы правопорядка Исламской Республики.

В пресс-службе отметили, что сатанистов обнаружили и задержали в городе Шахрияр, где они проводили свое мероприятие.

Там было 146 мужчин и 115 женщин. Сектанты были полностью раздеты, а на их телах и одежде были сатанинские символы и знаки, передает агентство Tasnim.