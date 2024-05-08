Расследование возможной попытки госпереворота началось в Турции

Власти Турции подтвердили появившуюся в СМИ информацию о возможном заговоре против правительства, в который вступили высокопоставленные полицейские. Генпрокуратура Анкары уже санкционировала задержания нескольких человек, подозреваемых в антиправительственной деятельности.

Главная прокуратура Анкары приступила к расследованию попытки государственного переворота в Турции. Об этом сообщают местные СМИ.

Расследование ведется по статье УК "Восстание против правительства Турции".

Кто стоит за попыткой путча?

По данным газеты Hurriyet, о подготовке переворота рассказал Сердар Сертчелик, которого в республике подозревают в участии в организованной преступной группировке Kaplanlar. Предполагаемым лидером этой организации является Айхан Бору Каплан, арестованный осенью 2023 года. Сертчелику, которому грозит пожизненный срок, удалось сбежать за границу. Находясь за рубежом, он рассказал, что на него оказывали давление высокопоставленные сотрудники Управления безопасности Анкары. По его словам, они пытались добиться, чтобы в своих показаниях он упомянул имена крупных чиновников. Имена политиков, в отношении которых сотрудники полиции пытались получить обвинительные показания, пока не обнародованы.

По словам Сертчелика, столичные правоохранители якобы рассчитывали использовать его показания для организации госпереворота. Этот план носил кодовое название " Чистые руки ".

После заявлений Сертчелика глава МВД Али Ерликая поручил начать расследование в отношении ответственных за дело Kaplanlar. Их допрашивали всю ночь с 8 на 9 мая, а утром отстранили от должностей. В их домах и автомобилях провели обыски.

В свою очередь, проправительственное издание Sabah пишет, что предполагаемые участники заговора осуществляли слежку за 280 людьми, среди которых были журналисты и высокопоставленные политики. Сообщается, в частности, что они прослушивали сына экс-главы Минюста.

Реакция властей

В ночь с 14 на 15 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание с главами разведки и Минюста, чтобы обсудить возможную попытку путча.

В ходе своего выступления в парламенте глава государства отметил, что руководство республики прекрасно знает тех, кто занимался подготовкой заговора.

"Мы знаем, чего добиваются те, кто хочет разделить людей. Мы прекрасно знаем, кто является куклой, кто празднует, а кто кукловод. Как бы мерзко это ни выглядело, мы не попадем в эту ловушку. То, что нам подходит, – это достоинство и терпимость. Независимо от того, что делают другие"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Он подчеркнул, что предполагаемые заговорщики связаны с запрещенной в стране организацией ФЕТО.

В свою очередь, Али Ерликая отметил, что намерен выявить структуры, которые работают против властей и граждан. Он также пообещал в ближайшее время выступить с отчетом, в котором расскажет подробности возможной попытки переворота в стране.

Первые задержания

Генпрокуратура санкционировала задержания 4 сотрудников столичного управления безопасности. Такое решение ведомство приняло на основании информации, поступившей от одного из фигурантов расследования деятельности преступной организации, которую подозревают в антиправительственном заговоре. Речь идет о четырех сотрудниках Отдела по борьбе с преступностью УБ Анкары.