Кто мог стоять за новой попыткой свержения Эрдогана?

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган срочно встретился с главами разведки и Минюста. У турецкого лидера появилось много вопросов к силовому блоку в связи с раскрытым заговором о новом перевороте в республике.

Последние недели мировую общественность больше всего беспокоила возможное свержение режимов в Грузии и Армении. Однако сегодня в этот список попала и Турция. Утром турецкие СМИ сообщили о готовившейся попытке переворота в Анкаре. Как пишет газета Hürriyet, генпрокуратура столицы проводит расследование о возможном заговоре. Накануне после предупреждений о перевороте президент Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с руководителями разведки и Минюста.

Сегодня Эрдоган явился в здание парламента, и его появление депутаты встретили аплодисментами. Это было признание силы и одновременно, наверно, удивления от того, что он опять смог преодолеть заговор и свержение. В своей карьере Эрдоган пережил две попытки госпереворота. Первый раз - в 2013 году после протестов из-за вырубки деревьев в парке Гези, второй - в 2016 году во время путча военных.

Пока что точных данных об организаторах заговора нет. Но из заявлений Эрдогана и сообщений СМИ можно сделать определенные выводы.

Итак, газета Türkiye отмечает, что предупреждения о готовящемся госперевороте поступили после громких увольнений сотрудников МВД, вероятно, связанных с мафиозной группировкой "Айхан Бора Каплан". О заговоре Эрдогана предупредил Девлет Бахчели, лидер Националистической партии, входящей в коалицию с правящей Партией справедливости и развития. По мнению Бахчели, все указывает на возможное повторение попытки мятежа 2016 года.

Эрдоган ночью провел экстренное заседание с главами разведки и Минюста Ибрагимом Калыном и Йылмазом Тунча. В здании парламента он сделал несколько важных заявлений. Он сказал, что власти Турции прекрасно знают "кукловодов и тех, кто проводит игру". Кого имел ввиду президент, неясно.

Во-вторых, он выразил недовольство работой силовиков: "Если в нашей команде есть люди, которые неправильно понимают послание нации, мы без колебаний расстанемся с ними! Мы отправим на отдых наших друзей, которые устали, совершают ошибки, теряют мотивацию!". По мнению журналистов, это камень в огород нынешнего главы МВД Али Ерликая. Именно он, как сообщается, прозевал заговор трех полковников в столичном департаменте полиции. В ближайшее время Эрдоган может заменить Ерликая на нового министра, который должен начать кадровые чистки среды высшего руководства МВД.

Президент Турции встретился и с бывшим главой МВД Сулейманом Сойду, которого одно время называли возможным преемником Эрдогана. Сойлу сказал, что расследование не может ограничиваться лишь тремя начальниками полиции.

Чем кончится расследования, будем следить. Выводы делать еще рано. Но уже до объявления имен, ясно то, что едва ли силы, готовившие госпереворот, ограничивались внутренними ресурсами. Не зря Эрдоган говорит про "кукловодов". В прошлом за протестами и путчем стояли западные СМИ и спецслужбы. Учитывая сохраняющиеся проблемы между Эрдоганом и странами НАТО, едва ли заказчики изменились.

Какова мотивация у Запада свергать сейчас Эрдогана?

Во-первых, администрация Джозефа Байдена считает Эрдогана авторитарным правителем. Американский президент как-то говорил, что будет добиваться отставки турецкого лидера. Эрдоган для Демократической партии США - "диктатор", ограничивающий свободу слова и демократию.

Во-вторых, Эрдоган - неудобный партнер для Запада. Он вставляет палки в колеса при принятии решений в рамках НАТО, например, по вопросам расширения альянса.

В-третьих, турецкий президент ведет самостоятельную игру во внешней политике. Он проводит военные операции против проамериканских боевых группировок в лице YPG и РПК в Сирии и Ираке. Не отказывается от экономических связей с Россией. Также Турция не пускает в Черное море натовские корабли и предлагает компромиссный вариант решения украинского кризиса.

Отдельно стоит выделить четвертый фактор - ситуацию вокруг Израиля и Палестины. Эрдоган вместе с Ираном оказался одним из главных игроков, способных оказывать давление на Нетаньяху. Турция ввела экономическое эмбарго против Израиля и публично в крайне жесткой форме осуждает его премьера Биньямина Нетаньяху.

Сообщения о попытке переворота появились с одной стороны, на фоне внутренних проблем в Турции, связанных со сложной экономической ситуацией и арестами в структуре МВД. С другой стороны, во внешней политике сохраняются напряженные отношения с США. Не зря в этом месяце сорвался официальный визит Эрдогана в Вашингтон.