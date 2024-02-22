Турция объявляет режим жесткой экономии

Нынешнее состояние турецкой экономики таково, что власти страны вынуждены вводить жесткую экономию в госсекторе, чтобы сэкономить для бюджета дополнительные средства: Минфин объявил о введении жестких ограничений, пишут турецкие СМИ.

Если коммерческие структуры Турции справляются с галопирующей инфляцией ростом цен, что особенно заметно по стоимости товаров, аренды жилья, отдыха и питания, что тоже имеет свою оборотную сторону, то для многочисленной армии турецких чиновников, получающих жалование из бюджета, единственный действенный метод улучшить свое благосостояние – это запустить режим жесткой экономии. Что же, попробуем разобраться.

Экономия для бюджета

Только за последние 16 месяцев инфляция в Турции составила почти 70%, и это еще – очень оптимистичные данные властей. Так, цены на потребительские товары и услуги выросли на 64,9%, платежи за коммунальные услуги – на 46%, услуги транспорта на 77%, а цены на отдых и развлечения в республике увеличились почти на 62%. Сильнее всего инфляция ударила по продуктам питания – они подорожали почти на 70%. Все это вынудило производителей поднять цены на свою продукцию на 44%. Такие данные предоставил Институт статистики страны, а вот по оценкам независимых экспертов инфляция в стране составила 124,35%.

Минфин Турции оптимистично заверил, что инфляция начнет падать уже в июне, и к 2025 году достигнет порядка 36%. Тему подхватил и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, который сообщил, что руководство страны активно работает над воплощением в жизнь своей экономической программы, которая включает в себя работу над вопросами прожиточного минимума и уровня зарплаты, ликвидацией дисбаланса на рынке труда и снижением инфляции до однозначных цифр. Годовая инфляция начнет снижаться в летние месяцы – более сдержанно предположил он. Однако, вопреки ожиданиям, пророческими его прогнозы не оказались: несмотря на то, что уже наступил май, каких-либо подвижек в улучшении ситуации не заметно, а инфляция в стране в апреле достигла почти 70%. Масла в огонь подлил и тот факт, что правящая Партия справедливости и развития во главе с президентом потерпела неожиданное поражение на местных выборах, и, как полагают аналитики, в первую очередь это обусловлено неразумными тратами в госсекторе.

Чтобы спасти бюджет страны от последствий жесточайшего экономического кризиса, ее власти объявили о введении радикальных ограничений на его использование. В первую очередь это коснется государственных чиновников: новые сотрудники в госсекторе будут наниматься только для замещения вышедших на пенсию, всех чиновников пересадят на отечественные автомобили, будет введен трехлетний запрет на аренду новых зданий, сокращаются мелкие расходы на мебель и офисное оборудование. Ожидается, что уже в этом 2024 году затраты на товары и услуги будут сокращены на 10%, инвестиции - на 15%, рекламу - на 25%. Как полагают в Минфине страны, это позволит сэкономить для казны около $3 млрд, пишут турецкие СМИ.

Как побороть инфляцию

Чтобы справиться с кризисом, власти постараются максимально защитить национальную валюту, для чего введут в стране оборот криптовалюты: законопроект об этом разработавшая его правящая партия Турции вскоре передаст в турецкий парламент. Согласно документу, оборотом криптовалюты займется Совет по рынку капитала, а при покупке и продаже криптовалюты ее пользователи будут платить специальный налог. Также ведомство будет выдавать разрешения на разработку, использование и продажу блокчейн, регулировать участие турецкого Совета по научным и технологическим исследованиям. Авторы инициативы рассчитывают таким образом дать импульс развитию соответствующих технологий в стране.

Финансовые ограничения затронут не только аппараты министерств и ведомств, но и бюджетные организации.

"Мы прекращаем покупку и аренду в государственном секторе новых транспортных средств на три года, за исключением обязательных закупок в таких областях, как скорая помощь, оборона и безопасность"

- министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек

И это еще не все: для чиновников вводятся ограничения на командировки за границу, за государственный счет министерствам и ведомствам запрещаются приемы, ужины и другие мероприятия, за исключением международных встреч и национальных праздников. Почувствуют изменения и простые граждане – все средства связи и архивирования в электронную форму, а улицы будут освещаться исключительно светодиодными, более экономными лампами.

Несмотря на то, что новые ограничения большей частью касаются бюджетной сферы, не останутся "забытыми" и частные структуры, которые уже, воспользовавшись ситуацией, к примеру, "взвинтили" цены в точках турецкого общепита. Так, для тех предпринимателей, которые искусственно завышают цены на свою продукцию, будут введены штрафы, размеры которых могут достигать астрономических сумм.

"На тех, кто нарушит положение о недопустимости непомерного повышения отпускной цены товара или услуги производителями, поставщиками и розничными предприятиями, будет наложен административный штраф в размере от 100 тыс лир (свыше $3 тыс) до 1 млн лир (более $31 тыс) за каждое нарушение"

- турецкое издание Ekonomim

Организации, которые будут искусственно создавать дефицит товаров на рынке, могут быть оштрафованы на сумму до $373 тыс.

"Мы нацелены на осуществление нашей среднесрочной программы и 12-го плана развития экономики, которые являются основными направлениями в экономической сфере. Я надеюсь, что во второй половине года мы сможем наблюдать снижение уровня инфляции"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Также власти страны намерены довести до минимума показатели безработицы, и эта программа уже активно работает - сейчас уровень безработицы приблизился к 8,8%, число безработных граждан страны по итогам прошлого года значительно сократилось, а уровень трудоустроенных граждан на конец 2023 года составил 48%..

Чего ждать российским туристам?

Турция – туристическая страна, этот имидж прочно закрепился за ней у российских туристов, полюбивших гостеприимные солнечные пляжи Аланьи, Антальи, Сиде, Кемера, Белека, Фетхие и других регионов страны. Деньги туристов – это серьезный источник пополнения бюджета Турции, да и самим туристам, привыкшим к сервису турецких отелей и ласковому морю, наверняка интересно, когда и стабилизируются ли цены на отдых в стране. Несмотря на трудности с использованием в Турции российских дебетовых карт и ежегодный рост цен на размещение, опасаться туристам нечего - в этом году в республику могут приехать свыше 6,4 млн российских путешественников.

Россияне долгое время остаются лидерами по отдыху на турецком побережье, это показали и первые "большие" майские выходные - турпоток в страну на эти дни вырос на 20%, по сути открыв курортный сезон в Турции. В целом в 2024 году отели Турции, как рассчитывают представители турбизнеса страны, будут заполнены на 80-85%.

"Мы ожидаем, что к концу 2024 года число российских туристов, приезжающих в Турцию, превысит 6,4 млн. Россия, отправившая в прошлом году в Турцию 6,3 млн туристов, сохраняет первое место в турецком туризме"

– посол РФ в Турции Алексей Ерхов

К тому же Турция уже оценила реальные возможности торговли в национальных валютах, и рубль здесь далеко не на последнем месте – его доля в торговле Турции в конце 2023 года выросла в полтора раза, до 0,28% - это максимум за все время наблюдений. А значит, безусловно решатся и те временные трудности с оплатой рублями, которые имелись в прошлом году.