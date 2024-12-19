Вестник Кавказа

В одном из ресторанов Стамбула произошла ночная стрельба

В одном из ресторанов Стамбула произошла ночная стрельба
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Стамбуле минувшей ночью гремели выстрелы – стрельба началась в одном из ресторанов стамбульского района Шишли, пострадали три человека, двое из которых в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.

В турецкой провинции Стамбул минувшей ночью произошла стрельба – неизвестные напали на посетителей одного из ресторанов в стамбульском районе Шишли, сообщили в полиции страны.

Вооруженное нападение было зафиксировано посетителями ресторана, которые и сообщили о нем полицейским - двое мужчин открыли огонь по трем посетителям ресторана, передает Trend.

На место происшествия по вызову немедленно прибыли сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи, в тяжелом состоянии медики госпитализировали в ближайшую больницу двоих пострадавших, сейчас за их жизни борются врачи.

Легкие ранения получил и третий посетитель, оказавшийся гражданином Азербайджана, добавили в полиции.

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