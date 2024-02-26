Блэкаут в Душанбе завершился - названа причина

Около трех часов сегодня провели жители Душанбе без света и отопления. Также с перебоями работала сотовая связь и интернет. Согласно сообщению властей масштабный блэкаут был вызван аварией в электросетях.

В столице Таджикистана сегодня наблюдалось повсеместное отключение электричества и отопления. Сейчас ситуация наладилась, причину блэкаута назвали в местном Комитете по ЧС.

"Авария в электросетях в Душанбе, в результате которой город был обесточен с 11.10 до 13.54 местного времени (09.10 – 11.54 мск), произошла из-за перенагрузки подстанции, которая получает электроэнергию с Нурекской ГЭС"

– Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана

В ведомстве уточнили, что избыточная нагрузка, которую не выдержали сети, связана с тем, что из-за холодной погоды в Душанбе возросло потребление электроэнергии.

Потребление энергии с Нурекской ГЭС выросло, уровень воды в водохранилище резко упал. Коммунальщики оперативно провели ремонт, в город вернулся свет, передает РИА Новости.

Одновременно с отключением электричества, наблюдалось и отключение отопления, а также проблемы с интернетом и мобильной связью - последние все еще сохраняются.