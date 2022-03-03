Блэкаут в Душанбе - нет света и отопления

Материал обновлен 1 марта 2024

В столице Таджикистане сегодня произошло масштабное ЧП. Во всем городе одновременно отключились и электричество, и отопление, наблюдаются проблемы с сотовой связью.

В Душанбе утром 1 марта отключилось отопление и остановилось снабжение электричеством. Такая ситуация наблюдается во всем городе.

Масштабный блэкаут произошел в Душанбе, причины ЧП пока неизвестны. Около 11.00 в городе пропало электричество, также остыли батареи, несмотря на холодную погоду - отопление отключено повсеместно, в том числе в социальных и медицинских учреждениях.

Кроме того, с перебоями работает мобильная связь.

Ранее в дежурной электросетей Душанбе сообщали о веерных отключениях электричества.

Блэкаут продлится около трех часов, затем подача тепла и света населению возобновилась.