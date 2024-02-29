Бизнес Азербайджана и Казахстана достиг взаимопонимания

В Баку подписано соглашение о взаимопониманиями между предпринимательскими организациями Азербайджана и Казахстана. Бизнесменов РК пригласили участвовать в процессе возрождения Карабаха.

В Баку прошло второе заседание казахстанско-азербайджанского делового совета, в рамках которого был подписан Меморандум о взаимопонимании между предпринимательскими организациями Азербайджана и Казахстана.

Свои подписи под документом поставили глава конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев и председатель правления Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» Мурат Карымсаков.

На мероприятии Мусаев пригласил казахстанских аграриев к активному участию в ежегодных международных форумах по устойчивому развитию сельского хозяйства и к сотрудничеству с Баку.

Помимо этого, он рассказал об успешном взаимодействии Азербайджана и Казахстана в рамках торговых палат тюркоязычных стран, а также исламских организаций. Мусаев напомнил и о развитии торговли между странами.

Глава конфедерации заявил, что в 2023 году товарооборот Азербайджана и Казахстана составил свыше $530 млн, добавив, что имеются перспективы для дальнейшего роста. Он также пригласил бизнес Казахстана к участию в возрождении освобожденных территорий Азербайджана.