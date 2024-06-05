В Баку презентовали детскую книгу известного казахстанского писателя

Фонд тюркской культуры и наследия сегодня провел на X Бакинской книжной выставке презентацию книги известного казахского писателя Бердибека Сокпакбаева "Меня зовут Кожа"на азербайджанском языке.

В Баку на азербайджанском языке вышла в свет детская книга выдающегося казахского писателя Бердибека Сокпакбаева "Меня зовут Кожа", сегодня ее презентовал на X Бакинской книжной выставке, проходящей в азербайджанской столице, Фонд тюркской культуры и наследия.

На презентации книги выступила президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова, которая рассказала о творчестве писателя, назвав его повесть, впервые изданную на азербайджанском, одним из шедевров казахской детской литературы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Turkicworld.

Также на презентации выступил советник президента Казахстана Малик Отарбаев, который подчеркнул, что книга уже переведена на 68 языков мира, поскольку она учит молодое поколение защищать национальные ценности. Он напомнил, что первым переводчиком книги на русский язык стала дочь писателя Самал Сокпакбаева, которая сыграла большую роль в продвижении книги во многих странах.

Руководитель проекта и автор предисловия к книге - президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова, а перевели ее на азербайджанский Ханым Айдын, Рабига Назимгызы и Хатира Нургюль, редактор издания - Фарид Гусейн.