Казахстан и Азербайджан вышли на технологический уровень сотрудничества

Казахстан и Азербайджан укрепляют дружественные отношения не только на политическом уровне, заявил посол Казахстана в Баку. По словам дипломата, страны активно сотрудничают в области экономики и технологий.

Казахстан и Азербайджан не только укрепляют дружественные отношения на политическом уровне, но и активно сотрудничают в различных областях, включая экономику и технологии. Об этом заявил посол Казахстана в Баку.

По его словам, в последнее время страны реализуют совместные проекты, которые имеют стратегическое значение для всего региона. Одним из таких проектов является развитие транспортно-логистического коридора ТМТМ (Туркменистан-Машхад-Туркменбаши), который соединяет Центральную Азию с Каспийским регионом и далее с Турцией и Европой.

"Казахстан и Азербайджан сегодня совместно развивают крупные проекты, важные и для всего региона в целом. Это развитие ТМТМ, прокладка волоконной оптической линии связи, которая является частью цифрового коридора Китай-Европа, и т.д"

– Алим Байель

Далее он отметил, что власти стран понимают важность создания надежной инфраструктуры для передачи данных и обеспечения высокоскоростного интернета. Прокладка волоконной оптической линии связи по маршруту ТМТМ является шагом к созданию цифрового коридора, который будет способствовать развитию электронной торговли, телемедицины, образования и других отраслей.

Преимущества совместных проектов для Казахстана и Азербайджана

Во-первых, это расширение рынков сбыта для продукции и услуг.

Во-вторых, совместные проекты способствуют обмену опытом и технологиями, что повышает конкурентоспособность обеих стран.

Наконец, такое партнерство способствует укреплению дружественных отношений и созданию благоприятного климата для инвестиций.

Кроме того, посол обратил внимание на то, что сумма товарооборота между Казахстаном и Азербайджаном в настоящее время составляет $530 млн и подчеркнул, что это далеко не предел.