Белорусы стали чаще ездить на Северный Кавказ

Северный Кавказ стал больше интересовать туристов из Беларуси: турпоток увеличился на 61% в сравнении с прошлым годом. Еще весной между Минском и Махачкалой появилось прямое авиасообщение.

Около десяти тыс белорусских туристов приняли республики Северного Кавказа с января этого года, что на 61% больше прошлогодних показателей, рассказали в институте развития "Кавказ.РФ".

"Почти 10 000 белорусских туристов посетили Северный Кавказ с апреля по июль 2024 года. Рост в сравнении с прошлым годом на 61% — и это только промежуточный итог"

- "Кавказ.РФ"

Еще в начале весны для представителей туристического бизнеса Беларуси была организована групповая поездка в СКФО, а чуть позже авиаперевозчик "Белавиа" начал летать прямыми рейсами из Минска в столицу Дагестана. Помимо его, на Северный Кавказ из белорусской столицы летает авиакомпания "Азимут". Ее самолеты отправляются из аэропорта Минвод.