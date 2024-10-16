Названо самое дорогое туристическое направление на Северном Кавказе в ноябре

Ставропольский край попал в список самых дорогих направлений для туризма в России в ноябре. Он стал регионом с самыми высокими ценами на размещение в СКФО, однако по всей России Ставрополье обогнал Алтай.

Список самых дорогих направлений для путешествий в СКФО в ноябре возглавил Ставропольский край. В среднем за одну ночь там нужно оставить более 11 тыс рублей, рассказали в РСТ.

Рост цен в регионе составил 25% в сравнении с ноябрем 2023 года. Тогда сутки отдыха обходились туристам в 9 тыс рублей.

Самым дорогом регионом РФ стал Алтай. Стоимость одной ночи там достигает 19,5 тыс рублей. Это на 4 тыс дороже, чем в прошлом году.

Тюменская область и Алтайский край также попали в список. Там одна ночь выйдет путешественникам в 9,4 тыс рублей и 8,9 тыс рублей соответственно. Пятерку лидеров замыкает Крым, где сутки отдыха обойдутся в почти 8 тыс рублей.