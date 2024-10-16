Вакансий с удаленным графиком в СКФО стало больше на 92%

Северный Кавказ поддержал тренд на удаленный формат работы. В регионе число вакансий с удаленным графиком выросло почти в два раза.

В Северо-Кавказском федеральном округе на 92% выросло количество вакансий с удаленным графиком работы по сравнению с прошлым годом. Всего жителям округа было доступно около 30 тыс подобных вакансий с начала года по середину осени, поведали в пресс-службе hh.ru.

Как подсчитали эксперты, количество вакансий, допускающих работу из дома, составило около 20% от общего числа предложений в регионе. В 2023 году этот показатель был равен 13%.

Наибольшее количество вакансий с удаленным форматом предусматривает сфера связи – около трети всех предложений. Также около трети предложений работы приходится на информационные технологии.