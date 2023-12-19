Баку рекомендовал ЕС сосредоточиться на нарушениях прав человека в Европе

В МИД Азербайджана прокомментировали обвинения Евросоюза, который обвинил Баку в задержании журналистов и активистов. Там добавили, что ЕС пытается вмешаться в судебные процессы в Азербайджане.

Официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде назвал заявления Евросоюза по задержанию журналистов и политических активистов необоснованными.

Он заявил, что Евросоюз пытается вмешаться в процессы судебной власти в Азербайджане.

"Вмешательство в ход следствия недопустимо, а вмешательство в процессы судебного разбирательства противоречит основополагающему принципу правового государства - принципу верховенства закона"

- Айхан Гаджизаде

Дипломат при этом отметил безразличие Европы к нарушениям прав и свобод в Армении, к случаям гибели в тюрьмах лиц, которые были арестованы по политическим мотивам и других инцидентов, назвав это ярким примером двойных стандартов.

Гаджизаде рекомендовал Брюсселю сосредоточиться на нарушениях прав человека в странах Евросоюза, а не выдвигать необоснованные заявления против Азербайджана.

"ЕС до сих пор не расследовал и не выразил адекватного отношения к фактам убийства 12 человек во Франции в ходе акции "желтых жилетов", распространения взяточничества и коррупции в структурах ЕС, исламофобии, нападений на мусульман"

- Айхан Гаджизаде

В заключение он добавил, что подобные заявления наносят удар по перспективам развития связей между сторонами.