Вестник Кавказа

Баку призвал карабахских армян к реинтеграции

Баку призвал карабахских армян к реинтеграции
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Азербайджан готов помочь гражданам Армении в вопросах реинтеграции. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально и строго в рамках закона.

Власти Азербайджанской Республики готовы создать все условия для возвращения граждан Армении на освобожденную от оккупации территорию. Такое заявление сделал помощник президента АР Хикмет Гаджиев. 

"Азербайджан обеспечивает все возможности, включая безопасность, для их возвращения. По этой причине мы создали специальный электронный портал для подачи заявок на получение гражданства"

– Хикмет Гаджиев 

Гаджиев подчеркнул, что реинтеграция должна проходить строго в рамках закона республики. Граждане, которые вернутся в АР, обязаны получить азербайджанское гражданство и соблюдать законодательство страны. 

"По этой причине, и мы ясно дали понять, что в каждом конкретном случае мы готовы рассмотреть и обработать все соответствующие юридические заявления"

– Хикмет Гаджиев 

Также помощник президента отметил, что Азербайджану и Армении удалось добиться укрепления отношений и последние три месяца можно считать самыми спокойными в регионе.

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