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Гаджиев: Баку готов к переговорам с Ереваном и Евросоюзом

Гаджиев: Баку готов к переговорам с Ереваном и Евросоюзом
Помощник президента Азербайджана заявил о готовности Баку к трехсторонним переговорам с Ереваном и ЕС. Он заявил, что Азербайджан является автором ряда мирных инициатив.

Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев сообщил о готовности Азербайджана вести переговоры с Арменией и Евросоюзом в трехстороннем формате.

"Азербайджан поддерживает трехсторонний брюссельский процесс и региональную мирную повестку дня в формате Европейского cоюза, Азербайджана и Армении при содействии председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля"

- Хикмет Гаджиев

Он подчеркнул, что Баку является автором ряда мирных инициатив, включая мирный договор.

 

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