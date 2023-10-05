Гаджиев: Баку готов к переговорам с Ереваном и Евросоюзом

Опубликовано: 15:25, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Помощник президента Азербайджана заявил о готовности Баку к трехсторонним переговорам с Ереваном и ЕС. Он заявил, что Азербайджан является автором ряда мирных инициатив.

Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев сообщил о готовности Азербайджана вести переговоры с Арменией и Евросоюзом в трехстороннем формате.

"Азербайджан поддерживает трехсторонний брюссельский процесс и региональную мирную повестку дня в формате Европейского cоюза, Азербайджана и Армении при содействии председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля"

- Хикмет Гаджиев

Он подчеркнул, что Баку является автором ряда мирных инициатив, включая мирный договор.