Европарламент призвал к санкциям против Азербайджана

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Антиазербайджанские санкции считает необходимым ввести Европарламент. Резолюцию такого содержания одобрил сегодня Европейский парламент.

Европейский парламент призвал Брюссель установить санкции против Азербайджана. Соответствующая резолюция была принята сегодня законодательным органом.

За нее проголосовали 473 парламентария.

Против высказались 46 человек.

Число воздержавшихся составило 16.

Отметим, что резолюции ЕП имеют рекомендательный характер.

Игра против России

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что подобными юридически ничтожными шагами еврочиновники не столько выступают против Азербайджана, сколько подыгрывают Армении в ее стремлении перейти из российской в западную сферу влияния.

"Запад давно мечтает оторвать Армению от ОДКБ. Сколько уже Запад делал намеков Еревану, сколько проводил совместных военных программ с НАТО, намекая, что если Армения уйдет от России и ОДКБ, то армянские власти получат преференции. Конечно, кончилось тем, что Армения потеряла Россию, но не приобрела помощь Запада. Теперь Запад хочет продолжить этот вектор, чтобы стравить Россию и Армению окончательно", - прежде всего сказал он.

сайт премьер-министра Армении

"При этом Брюссель и Вашингтон не будут делать какие-либо обязывающие или создающие им самим проблемы шаги. А будут совершать вот такие действия, как эта резолюция Европарламента, будто бы оказывающая давление на Азербайджан и демонстрирующая Армении "солидарность" с армянским народом. Реальность же в том, что после выхода Армении из ОДКБ никто ни от чего защищать ее не будет. К сожалению, в Ереване этого не понимают, а потому покупаются на такие штучки со стороны Европарламента", - подчеркнул Алексей Фененко.

"На Южный Кавказ в целом такие документы никакого влияния не имеют. Да и в России уже привыкли, что Армения постепенно дрейфует на Запад. В России даже самые отчаянные сторонники дружбы с Арменией поняли, что республика уходит в сферу влияния НАТО, в связи с чем пора уже выстраивать иную политику. Дистанцирование Еревана от Москвы приобретает необратимый характер, другое дело, к чему это приведет для самой Армении. Я думаю, для нее это может обернуться национальной катастрофой", - заключил политолог.