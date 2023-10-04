Париж и Берлин сорвали встречу Алиева и Пашиняна в Гранаде

Встречи глав Азербайджана и Армении в испанской Гранаде завтра не будет – президент Азербайджана принял решение не ехать на нее из-за позиции Франции, а также из-за споров Берлина и Парижа об участии в ней турецкого лидера.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался ехать в испанскую Гранаду, где должна была пройти его встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном с участием лидеров Европейского союза, Франции и Германии.

Причиной такого решения азербайджанского лидера стала деструктивная позиция Франции, а также разногласия Парижа и Берлина по поводу участия во встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Вести переговоры в таких условиях азербайджанская сторона отказалась.

Напомним, пятисторонняя встреча, в которой должны были принять участие президент Азербайджана, премьер-министр Армении, а также президент Франции, канцлер Германии и глава Евросовета, должна была пройти в испанской Гранаде завтра, 5 октября. Армянский премьер ранее заявил, что соглашение о мире с Азербайджаном на этой встрече подписано не будет.

Европа отказывается от урегулирования

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, за предыдущие две недели и Брюссель, и Париж, и Берлин сказали достаточно для того, чтобы навсегда закрыть европейскую площадку для переговоров между Баку и Ереваном. "За это время мы не услышали от европейского руководства поздравлений Азербайджану с восстановлением территориальной целостности и конституционного строя в Карабахском экономическом районе. Не было даже нейтрально констатации, что Баку действовал полностью легально, на своей земле и в соответствии с национальным законодательством и международным правом. Вся верхушка ЕС вдруг встала на сторону армянских националистов", - прежде всего сказал он.

"Евросоюз выступает сегодня с угрозами экономического давления на Азербайджан в случае, если еврочиновникам что-то не понравится в действиях Баку на своей территории. По сути, это прямое вмешательство в дела Азербайджана, которое началось сразу же, как азербайджанские власти самостоятельно решили ключевую проблему послевоенного времени. Проблема решена – и теперь Запад старается создать Баку новые проблемы, тем самым проявляя свою подлинную позицию по армяно-азербайджанскому урегулированию, которая не менялась на протяжении 30 лет: держать Азербайджан и Армению в вечном противостоянии, не допускать снижения напряженности в регионе. Но если раньше тот же Шарль Мишель еще как-то мог прятаться за маской нейтралитета, то теперь, когда сепаратизм исключен из повестки дня, для достижения своей цели европейцам остается только открыто поддерживать агрессию Армении", - обратил внимание Андрей Петров.

"Поэтому нет ничего удивительного в том, что Ильхам Алиев отказался от визита в Гранаду. С кем ему там говорить? Эммануэлю Макрону, Олафу Шольцу и Шарлю Мишелю безразличны и армяне Ханкенди, и территориальная целостность Азербайджана, им только нужно, чтобы у европейцев было больше влияния на Южном Кавказе. В этом (включая равнодушие к армянам Ханкенди) с ними полностью солидарен Никол Пашинян, он буквально действует как внешний агент. И что же этот квартет абсолютно чужих региону политиков может сказать или предложить полезного? Ничего. Европейская площадка в очередной раз закрыла сама себя. Что ж, тем лучше, поскольку теперь большее значение приобретет посредничество России – государства, по-настоящему заинтересованного в урегулировании отношений Азербайджана и Армении", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".